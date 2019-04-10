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13:36 10 Nisan 2019
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    Yenidoğan bakım sistemi

    Rusya, Türkiye'ye yenidoğanların tedavisine yönelik yoğun bakım kuvözü ve medikal cihaz tedarik etti

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in bünyesindeki Shvabe Holding'in Türkiye'deki bazı hastanelere yeni geliştirilen 'İDN-03' yenidoğan yoğun bakım küvözü gönderdiği öğrenildi.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    İstanbul'da düzenlenen Expomed Eurasia 2019 Fuarı'na katılan Shvabe, yeni geliştirdiği 'İDN-03' yoğun bakım kuvözünü sergiledi. Türkiye Sağlık Bakanlığı temsilcileri, kuvöze ilgi gösterdiklerini belirtti.

    Shvabe Holding'e ait Ural Optik ve Mekanik Fabrikası Genel Müdürü Anatoliy Sludnıh, 2019'un ilk çeyreğinde, fuarda sergilenen kuvözlerin yanı sıra nemlendiricili solunum cihazları, yenidoğan ışın tedavisi cihazları ve ısıtıcılarını deneme amaçlı olarak Türk hastanelerine gönderdiklerini söyledi. Sludnıh, bu işbirliğinin Türk tarafıyla yürütülen ortaklık ilişkilerini güçlendireceğini kaydetti.

    'SHVABE'NİN CİHAZLARI YENİDOĞAN ÖLÜM ORANINI AZALTTI'

    Rusya- Türkiye- Bayrak
    © AA /
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    Rostec Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Müdürü Viktor Kladov, Shvabe'nin medikal cihazlarının Rusya ve dış ülkelerdeki yenidoğan ölüm oranlarını azalttığına dikkat çekti.

    2018 yılında yaklaşık 20 ülkenin Shvabe'nin ürünlerini aldığını ifade eden Kladov, ihracatı Ortadoğu'ya ve diğer bölgelere yaymayı planladıklarını vurguladı.

    'İDN-03' yoğun bakım kuvözü, aşırı düşük kiloyla doğanlar da dahil olmak üzere yenidoğanların hayatta tutulması ve tedavisi için geliştirildi. Cihaz, düzenli sıcaklık akışını, gerekli nem oranını ve oksijeni sağlamanın yanı sıra yenidoğanın kilosunu kontrol ediyor.

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    Etiketler:
    yenidoğan, tedavi, medikal cihaz, kuvözö, Expomed Eurasia 2019 Fuarı, Ural Optik ve Mekanik Fabrikası, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Shvabe, Anatoliy Sludnıh, İstanbul
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