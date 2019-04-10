İzlanda Cumhurbaşkanı, Arktika Forumu’nda Rusça hünerlerini sergiledi

Kürsüye çıkan Johannesson "Rusçam çok iyi değil, lütfen kusuruma bakmayın. Rusçayı yıllar önce öğrendim, neredeyse tamamını unuttum. Ancak şunu hatırlıyorum ve söylemek istiyorum: Dünyada gerçek dostluktan daha kıymetli bir şey yok. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Iceland president @PresidentISL talks 'true friendship' during 5th Intl Arctic Forum… in RUSSIAN!— RT (@RT_com) April 9, 2019
P.S. Nothing to apologize for, Mr. President, great language skills! pic.twitter.com/jhaR8j5JoH
Johannesson'ın sözleri üzerine salondakiler uzun süre alkış tuttu.
2016'da cumhurbaşkanı seçilen 50 yaşındaki Johannesson, İngiltere, Almanya ve İzlanda'da birkaç üniversiteden mezun ve parlak bir akademik geçmişe sahip.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)