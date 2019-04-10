Kaspersky Lab, Ortadoğu'da siyasi bir siber casusluk operasyonunu açığa çıkardı

Kaspersky Lab'ın bir siber casusluk eylemini açığa çıkardığını açıklayan Kaspersky Lab Ortadoğu Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Mohammad Amin Hasbini, SneakyPastes adı altındaki operasyonun siyasi motifleri olup Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Arap kökenli Gaza adlı bir grup tarafından organize edildiğini belirtti.

Grubun en aktif faaliyetlerini geçen kasım ayında gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının basit ve ucuz araçlar kullandıkları, bilgisayarlardaki verileri ele geçirmek için, içinde olta (fishing) yöntemi ile oluşturulmuş eklerin bulunduğu e-posta gönderdikleri kaydedildi.

© REUTERS / David Mdzinarishvili Kaspersky Lab araştırması: Eski sevgiliniz kişisel verilerinizi kullanabilir

Analistlerin araştırmaları sonucunda kampanya için Operation Parliament, Desert Falcon ve MoleRats adındaki en az üç siber grubun güçlerini birleştirdiği anlaşıldı.

39 ÜLKEDE YAPILDI: FİLİSTİN, ÜRDÜN, İSRAİL VE LÜBNAN BAŞTA

Hasbini'ye göre; aralarında kurum, parti, elçilik, diplomatik temsilcilik, haber ajansları, eğitim kurumları, banka, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerin de bulunduğu 39 ülkede yaklaşık 240 kişi ve kuruluş saldırıların kurbanı oldu.

Saldırılardan nasibini en çok alan kişi ve kuruluşların ise Filistin topraklarında, Ürdün, İsrail ve Lübnan'da bulunduğu aktarıldı.

Kaspersky Lab temsilcileri, şirketin yürüttüğü soruşturma verilerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.