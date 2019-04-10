Kaspersky Lab, Ortadoğu'da siyasi bir siber casusluk operasyonunu açığa çıkardı

Grubun en aktif faaliyetlerini geçen kasım ayında gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının basit ve ucuz araçlar kullandıkları, bilgisayarlardaki verileri ele geçirmek için, içinde olta (fishing) yöntemi ile oluşturulmuş eklerin bulunduğu e-posta gönderdikleri kaydedildi.
39 ÜLKEDE YAPILDI: FİLİSTİN, ÜRDÜN, İSRAİL VE LÜBNAN BAŞTA
Hasbini'ye göre; aralarında kurum, parti, elçilik, diplomatik temsilcilik, haber ajansları, eğitim kurumları, banka, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerin de bulunduğu 39 ülkede yaklaşık 240 kişi ve kuruluş saldırıların kurbanı oldu.
Saldırılardan nasibini en çok alan kişi ve kuruluşların ise Filistin topraklarında, Ürdün, İsrail ve Lübnan'da bulunduğu aktarıldı.
Kaspersky Lab temsilcileri, şirketin yürüttüğü soruşturma verilerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.
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