Rusya, doları elden çıkarıp altına yatırım yapıyor: Rezervlerde yeniden rekor kırıldı

Rusya'nın altın rezervlerini 487.8 milyar dolara yükselterek son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı açıklandı.

Rusya, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltmak için çabalarını sürdürürken, Rusya Merkez Bankası'ndan çalışmaların meyve verdiğini gösteren önemli bir açıklama geldi.

Bankanın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre 1 Nisan 2019 itibarıyla Rusya'nın altın rezervleri 487.8 milyar dolar oldu. Bu, Rusya'nın altın rezervleri bakımından Mart 2014'ten bu yana geçerli olan rekoru kırdığı anlamına geliyor.

Petrol fiyatlarının düşmesi ve rublenin değer kaybetmesi sonucu altın rezervlerinin azalmaya başladığı Rusya'da rezervlerdeki artış trendi, en düşük seviyenin (356 milyar dolar) görüldüğü Mayıs 2015'ten bu yana devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası, 2018 yılında 8.8 milyon ons altın satın aldıklarını ve böylece 2018 sonu itibarıyla Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin rekor seviyeyi ifade eden 67.9 milyon onsa (2.112 ton) yükseldiğini açıklamıştı.

Rusya Merkez Bankası ekonomide dolara olan bağımlılığı azaltmak için bir süredir dolar rezervlerini elden çıkarıp altına yatırım yapıyor. Altın rezervlerinde rekor kırılmasında, Merkez Bankası'nın bu politikası etkili oldu.