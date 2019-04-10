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    Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya

    Rusya: ABD'yi tekrar harika yapmak istiyorsanız, diğer devletlerin iç işlerine karışmayın

    © REUTERS / Shannon Stapleton
    Rusya
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    Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, "ABD'yi, bir kez daha Venezüellalıların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin" dedi.

    Venezüella'da Nicolas Maduro hükümetine destek eylemi
    © REUTERS / Bruno Kelly
    Nebenzya: ABD ve İngiltere, Venezüella'dan 30 milyar dolar gasp etti
    BM Güvenlik Konseyi'nde Venezüella'daki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Vasiliy Nebenzya, Venezüella'daki krizin, dışardan yapılan müdahalelerden kaynaklandığını ve dış müdahalelerin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

    Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki krizlerden, Batı'nın müdahalesini sorumlu tutan Nebenzya, ''Venezüella'da da mı aynı şeyleri görmek istiyorsunuz?'' diye sordu.

    'UTANMADAN VENEZÜEALLALILARIN VARLIKLARINA EL KOYUYORSUNUZ'

    ABD'nin Venezüella politikasını reddettiklerini söyleyen Nebenzya, ''Bir yandan yaptırımlar getirerek Venezüella'nın boğazını sıkıyorsunuz ve ülkenin gelişimini engelliyorsunuz, diğer taraftan Batı'daki bankalarda Venezüellalıların varlıklarına utanmadan el koyuyorsunuz.'' ifadesini kullandı.

    Nebenzya, ABD'yi 2013 yılından beri Venezüella'yı milyonlarca dolar zarara uğratmakla ve ''ülkede yapay bir kriz yaratarak' Maduro yönetimini devirmeye çalışmakla" suçladı.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Nebenzya: ABD Venezüella'da darbe gerçekleştirmeye çalışıyor
    Büyükelçi Nebenzya, "ABD'yi bir kez daha Venezüellaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin." şeklinde konuştu.

    ALMAN MEVKİDAŞININ SÜREYİ KISITLAMA GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ

    Öte yandan Nebenzya, Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı olan Alman mevkidaşının konuşma süresini kısıtlama girişimini engelledi. Alman diplomat, Güvenlik Konseyi toplantılarında önerilen konuşma sürelerini 5 dakikayla kısıtlamayı teklif ederek bunun için masasına kum saatini  koydu.

    Venezüella’daki durumun ele alındığı toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı. Pence’in konuşmasının ardından söz Rus diplomata verilince, Alman Daimi Temsilcisi kum saatini çevirdi. Nebenzya, “O güzel saatinizi istediğiniz kadar çevirebilirsiniz ama ben ihtiyacım kadar süre alacağım” dedi.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Vasiliy Nebenzya, Rusya, ABD, Venezüella
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