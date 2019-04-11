Rusya: Sudan’da bir darbe oldu, iktidarın anayasaya aykırı biçimde değiştirilmesi kabul edilemez

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sudan’da olanlara ilişkin yaptığı açılamada anayasaya aykırı şekilde iktidarın değiştirilmesinin hiçbir ülke için kabul edilemez olduğunu belirterek “Bu bir darbe” ifadesini kullandı.

Facebook hesabından açıklama yapan Kosaçev “Sudan’da askeri darbe oldu. Şu an kim haklı kim haksız diye bir değerlendirme yapmayacağım. Ukrayna, Türkiye, Suriye ya da başka bir yerde anayasaya aykırı olarak iktidarın değiştirilmesi senaryolarına karşı çıktığıma yönelik ilkesel tavrımı hatırlatırım” yorumunda bulundu.

Anayasanın bu şekilde ihlal edilmesinin toprak bütünlüğünün bozulması tehdidi de dahil olmak üzere birçok sonucu olabileceği uyarısında bulunan Kosaçev, böyle bir durumda herhangi bir ülkedeki darbeyi desteklemeyen etnik gruplar için kendi kaderlerini belirleme hakkının doğacağını belirtti. Kosaçev, Ukrayna ve Kırım’da 2014’te olanlara dikkat çekti.

Ülkeyi 30 yıldır yöneten Ömer el Beşir'e karşı protestoların yoğunlaştığı Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı; askerler içeriye girdi.