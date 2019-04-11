Simonyan'dan tutuklanan Assange hakkında açıklama: Kazanan küresel ikiyüzlülük oldu

'YALANDAN NEFRET EDİYOR'
Assange'la yaptığı son görüşmeden bahseden Simonyan, şu ifadeleri kullandı: "Son görüşmemizde her şeye hazırdı. Sonuna kadar gidecekti ve gitmeye devam ediyor. 'Niçin böyle bir şey yapıyorsun?' diye sorduğumda, 'Çünkü yalan söylemekten ve bana yalan söylenmesinden nefret ediyorum' yanıtını verdi."
'DÖRT DUVAR ARASINDA SADECE HAVADAN SUDAN KONUŞUYORDU'
Telegram hesabındaki mesajında, Assange'la yaklaşık 8 yıl önce Avusturyalı gazeteci Londra yakınlarındaki bir kasabada ayağında bileklikle yaşarken tanıştığını anlatan Simonyan, "Assange, duvarların olduğu herhangi bir yerde hava dışında hiçbir şey hakkında konuşmayı kabul etmiyordu. O zamanlar abarttığını düşünüyordum. Birçok kişi öyle düşünüyordu. Ama ısrar etti ve telefonlarımızı evde bırakarak tertemiz bir ormanda yürüyüş yaptık. Öyle ki, orada da dinleme cihazları olabilirdi" dedi.
'KÜRESEL İKİYÜZLÜLÜĞÜN NASIL OLUŞTUĞUNU ANLATTI'
'O, HER ŞEYE HAZIRDI'
Simonyan, mesajını "Şimdi onu ne bekliyor? Onlarca yıl hapis cezası mı? Dünyanın demokrasi beşiğindeki eyaletlerden birinde idam cezası mı? O, her şeye hazırdı. Bugün kazanan küresel ikiyüzlülük oldu" ifadeleriyle tamamladı.
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