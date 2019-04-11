Rossiya Segodnya'dan Assange açıklaması: İfade özgürlüğü, artık ABD'nin değerlerinden biri değil

Rossiya Segodnya haber ajansının genel müdürü Dmitriy Kiselev, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in İngiltere'de 2012 yılından beri yaşadığı Ekvador Büyükelçiliği'nde ABD'nin talebiyle gözaltına alınmış olmasına ilişkin olarak, ifade özgürlüğünün ABD'nin değerlerinden biri olduğunun artık söylenemeyeceği yorumunu yaptı.

Sputnik haber ajansının bağlı olduğu Rossiya Segodnya'nın Genel Müdürü Kiselev, Ekvador'un, kendisine verdiği siyasi sığınma hakkını kaldırmasının hemen ardından İngiliz polisleri tarafından gözaltına alınma haberi gelen Assange hakkında kısa bir açıklamada bulundu.

Kiselev, "İfade özgürlüğü artık ABD'nin değerlerinden biri değil" dedi.

© Sputnik / РИА Новости Simonyan'dan tutuklanan Assange hakkında açıklama: Kazanan küresel ikiyüzlülük oldu

Sputnik ve RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da gözaltı haberlerinin gelmesi sonrası Assange için "Çağımızın en önemli gazetecisi" deyip WikiLeaks'in kurucusunun geleceğinden endişe ettiğini söylemişti.

Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Assange'ın gözaltına alınmasının demokrasiye indirilmiş bir darbe olduğunu belirtmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Assange'ın tüm haklarının gözetilmesi için çağrı yapmıştı.