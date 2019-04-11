Rusya’dan Sudan’da barışçıl çözüm çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sudan’daki tüm güçlerin, ülkedeki gerilimin tırmanmasını önlemek için sorumluluk içinde hareket etmesini umduklarını belirtti.

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Moskova, Sudan'daki tüm politik güçlerin ve kuvvet yapılarının, en kısa zamanda istikrarı sağlamlaştırma ve gerilimin tırmanmasını önleme amacıyla son derece sorumluluk içinde hareket etmesini umuyor. Sudan içindeki sorunları, geniş ulusal diyalog temelinde barışçıl ve demokratik süreçlerle çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz" dedi.

Sudan'daki güvenlik durumunun yaşadığı zorluklar dikkate alınarak bakanlığın, Rus vatandaşlara bu ülkeyi ziyaret etmemeyi tavsiye ettiğini belirten Zaharova, "Tüm değerlendirmelerimiz, gelişmelere göre yapılacak" diye ekledi.