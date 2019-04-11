Rus Senatör Morozov: Assange’ın tutuklanması ABD’nin politik intikamı

© Sputnik / Vitaliy Podvitski WikiLeaks kurucusu Julian Assange gözaltında

Morozov, Sputnik’e açıklamasında, “Durum, hukuk sınırları dışına çıkıyor. Ekvador, ABD’nin teveccühünü kazanmak için Assange’ı kurban etti. Bu, Washington’un politik intikam eylemidir ve şimdi buna İngiltere de dahil oldu” dedi.

'GÖRÜŞÜNÜ DİLE GETİRDİĞİ İÇİN YARGILANIYOR'

Dünya genelinden insan hakları örgütlerinin, Assange’ın kişisel özgürlük hakkını korumak için uluslararası mahkemeler üzerindeki etkisine başvurması gerektiğini söyleyen Rus senatör, “Assange, görüşünü dile getirdiği için yargılanıyor. Herkesin Amerikan adaletsizliğine taptığı bu karamsar durumda, kazanma şansı pek yok. Ama her halükarda bu insanlık dışı hikayeyle ilgili alternatif bir bakış açısı seslendirilmeli” ifadelerini kullandı.