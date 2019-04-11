Rus Dışişleri: Assange'ın tutuklanması, ifade özgürlüğüne ve gazeteci haklarına yönelik bir darbe

Zaharova, Assange'ın gözaltına alınması için düzenlenen operasyonun, gazetecinin insanlık onurunun aleni ve kaba şekilde hiçe sayıldığını gösterdiğinin altını çizdi. Assange'a tüm haklarını kullanma imkanı sunulmasını umduklarını sözlerine ekledi.
Bugün Assange hakkında Facebook'tan da açıklama yapan Zaharova, "Demokrasinin' eli özgürlüğün bozağına yapıştı, onu sıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.
İngiliz polisinin Ekvador Büyükelçiliğine düzenlediği baskınla gözaltına aldığı Assange, Londra'daki Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılmıştı. Yargıç, 2012'de tecavüz suçlamasından İsveç'in iade talebi sürecinde kafelatle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle Assange'ı tutuklayıp mahkum etmişti.
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