Rus Dışişleri: Assange'ın tutuklanması, ifade özgürlüğüne ve gazeteci haklarına yönelik bir darbe

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın İngiliz polisinin Ekvador Büyükelçiliğine düzenlediği baskınla gözaltına alınmasını ve sonrasında tutuklanmasını ifade özgürlüğüne ve gazeteci haklarına yönelik bir darbe olduğunu vurguladı.

© REUTERS / PETER NICHOLLS Polisin baskın yaptığı Assange hakkında İngiliz yargısından mahkumiyet, ABD'den iade talebi

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Assange'la ilgili gelişmeler, bugünün meselesi değil. Genel olarak, Assange'a yapılan zulüm, taciz, insanlık dışı koşulların oluşturulması, bunların tamamı ifade özgürlüğünün ve bilgi yayma hakkının gasp edilmesi, gazeteci haklarına darbe vurulmasıdır. Bunun başka bir açıklaması olamaz" dedi.

Zaharova, Assange'ın gözaltına alınması için düzenlenen operasyonun, gazetecinin insanlık onurunun aleni ve kaba şekilde hiçe sayıldığını gösterdiğinin altını çizdi. Assange'a tüm haklarını kullanma imkanı sunulmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Bugün Assange hakkında Facebook'tan da açıklama yapan Zaharova, "Demokrasinin' eli özgürlüğün bozağına yapıştı, onu sıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz polisinin Ekvador Büyükelçiliğine düzenlediği baskınla gözaltına aldığı Assange, Londra'daki Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılmıştı. Yargıç, 2012'de tecavüz suçlamasından İsveç'in iade talebi sürecinde kafelatle bırakılma şartlarını ihlal ettiği ve yargı sürecinden kaçtığı gerekçesiyle Assange'ı tutuklayıp mahkum etmişti.