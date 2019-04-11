Rusya: Venezüella, ABD yaptırımları yüzünden en az 110 milyar dolar zarar etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın Venezüella’ya onlarca milyon dolarlık insani yardım dayatırken ABD’nin bu ülkeye uyguladığı tek taraflı yasadışı yaptırımların yol açtığı zararın 110 milyar doları geçtiğini belirtti.

© REUTERS / Leonhard Foeger Küba Dışişleri Bakanı: Venezüella ile dayanışma içinde olma görevimizde asla başarısız olamayız

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Venezüella'ya insani yardım dayatmak için objektif bir sebep yok: bu ülkede savaş, doğal felaket veya tehlikeli bir hastalık salgını yok. Venezüellalılara yardım etmenin en iyi yolu, yasadışı olarak uygulanan ve sıradan insanları vuran tek taraflı yaptırımları kaldırmak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Venezüella'nın her bir vatandaşın acı çekmesi ve bundan hareketle politik duruşunu oluşturması için her şey yapmayı amaçladığını kaydeden Rus diplomat, "Bu, Amerikalıların daha önce dünyanın birçok bölgesinde denediği bir taktik" dedi.

Venezüella'da, meşruluğu kimseler tarafından tartışılmayan bölge idarelerinin de finansmana erişimin engellenmesinin ülke halkı için büyük sorun teşkil ettiğini söyleyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dayatılan insani yardımın maliyeti en gazla onlarca milyon dolarken yaptırımların yol açtığı zarar 110 milyar doları geçti. Parayı geri verin ve yaptırımları kaldırın, ülke normal yaşar".