Lavrov, 'ABD dürüstçe rekabet edemiyor' dedi, Türkiye'yi örnek gösterdi

Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "ABD, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeyle ilgili olmayan diğer alanlarda da uluslararası hukuku ihlal ediyor. Eğer bunu tamamen ekonomik açıdan değerlendirecek olursak, ABD eskiden olduğu gibi bir süper güç ancak rolü azalıyor. Çin ve Hindistan ile bir dizi ülkenin ve bölgenin ekonomisi hızla büyüyor. Son 2-3 yıldaki gözlemlerimize göre ABD ekonomisi dürüstçe rekabet edecek güçte değil.”
'WASHINGTON EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNE BİLE YAPTIRIM UYGULUYOR'
'TÜRKİYE'NİN RUS SİLAHI ALIMI NEDENİYLE MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER...'
Lavrov, "Kuzey Akım-2'yle ilgili gelişmeler buna bir örnek. NATO üyesi Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak için Rus silahı alma kararı nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehditler ve daha birçok gelişme birer örnek niteliğinde" dedi.
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