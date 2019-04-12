Lavrov, 'ABD dürüstçe rekabet edemiyor' dedi, Türkiye'yi örnek gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi'nde öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, ABD'nin ekonomi alanındaki gücünü yitirdiğine dikkat çekti.

Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "ABD, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeyle ilgili olmayan diğer alanlarda da uluslararası hukuku ihlal ediyor. Eğer bunu tamamen ekonomik açıdan değerlendirecek olursak, ABD eskiden olduğu gibi bir süper güç ancak rolü azalıyor. Çin ve Hindistan ile bir dizi ülkenin ve bölgenin ekonomisi hızla büyüyor. Son 2-3 yıldaki gözlemlerimize göre ABD ekonomisi dürüstçe rekabet edecek güçte değil.”

'WASHINGTON EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNE BİLE YAPTIRIM UYGULUYOR'

© AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs ABD Senatosu'ndan tehdit: Türkiye, ABD ile Rusya arasında seçim yapacak, başka yolu yok

ABD'nin uluslararası ekonomi ilişkilerindeki eylemlerinin haksız rekabet yöntemleriyle şekillendiğine dikkat çeken Lavrov, Washington'un sadece bağımsız politika izleyenlere değil, en yakın müttefiklerine bile yaptırım uygulamaya başladığını vurguladı.

'TÜRKİYE'NİN RUS SİLAHI ALIMI NEDENİYLE MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER...'

Lavrov, "Kuzey Akım-2'yle ilgili gelişmeler buna bir örnek. NATO üyesi Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak için Rus silahı alma kararı nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehditler ve daha birçok gelişme birer örnek niteliğinde" dedi.