Putin'in zırhlı limuzininin 'arkadaşı', Aurus cabrio görüntülendi

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin’in limuzininin üreticisi Aurus ön siparişleri almaya başladı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Aurus cabrio model araç Moskova’daki Kızıl Meydan’da görüldü. 9 Mayıs Zafer Günü Geçidi’nde kullanılacak araçta askerler vardı.

Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesinin bir parçası olan Aurus araçlarının ismi, Latincede altın anlamına gelen ‘Au' ve Rusya'nın kısaltması olan ‘Rus' hecelerinden oluşuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs 2018'deki yemin töreninin ardından orta gelirliler de dâhil tüm gelir grubundan insanların ulaşabilecekleri düşük maliyetli bir otomobil serisi üretilmesini kararlaştırmıştı.

Putin’in aracı, gittiği yurtdışı seyahatlerinde oldukça ilgi görüyor. Bu seyahatlerin arasında Arjantin'deki G20 Zirvesi, Finlandiya ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme de yer alıyor.