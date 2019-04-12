Rusya'dan Facebook'a ceza

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Facebook'a idari ihlal nedeniyle 3 bin ruble (yaklaşık 46 dolar) para cezası kesti.

© AFP 2019 / Josh Edelson Rusya'dan Twitter'a ilk ceza

Mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerinin bulunduğu sunucuları Rusya'ya taşımadığı gerekçesiyle açılan davada Facebook'a haksız buldu.

İlgili yasayı ihlal eden Facebook'a 3 bin ruble para cezası kesildi. Rusya, geçen hafta aynı ihlalden dolayı Twitter'a 3 bin ruble para ceza vermişti.

KANUN NE DİYOR?

Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

Kanun, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet siteleri Roskomnadzor tarafından kapatılabilir.

ROSKOMNADZOR LINKEDIN VE TELEGRAM'I YASAKLAMIŞTI

Roskomnadzor 2016'da 5 milyon Rus kullanıcısının bilgilerini Rusya'daki sunucularda saklamasını öngören kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.

2018'de de Rusya'nın Moskova bölgesindeki Taganskiy mahkemesi, Roskomnadzor'un mobil mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimin engellenmesine izin verilmesi yönündeki talebini onaylamıştı.