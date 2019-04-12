Rusya'nın yeni S-350 Vityaz füze savunma sisteminin testleri tamamlandı

Sistemin seri üretime girdiğini açıklayan Krivoruçko, ilk sistemin bu yıl teslim edileceğini söyledi. Yeni sistemin, Rus ordunun elindeki Sovyet yapımı S-300 Favorit modelinin yerini alacağı kaydedildi.

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey Şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S350, ABD'nin Patriotsisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor.

S-350 Vityaz'ın ilk olarak Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacağı açıklanmıştı.