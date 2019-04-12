ABD’li politikacılardan Trump'a çağrı: Rusya'yla ilişkileri gözden geçir

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley INF'den çekileceğini açıklayan ABD, anlaşmanın yasakladığı 2 füzeyi deneyecek

Eski Dışişleri Bakanı George Shultz, eski Savunma Bakanı William Perry ve eski Senatör Sam Nunn, The Wall Street Journal dergisi için kaleme aldıkları yazıda, Washington’un mevcut Moskova politikasının çağ dışı kaldığını ve gözden geçirilmesi gerektiğini belirttiler.

Kongrede, NATO’nun güçlenmesinden ve Rusya’yla diyalogdan sorumlu iki partili bir grup kurmayı teklif eden politikacılar, kongrenin, 1980’li yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirmede önemli rol oynayarak bu konudaki etkinliğini kanıtladığı görüşünü dile getirdi.

Yazıda, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, nükleer silah kullanımını kınayan ortak bir bildiri yayınlama çağrısı yapıldı. Böyle bir adımın, halkı rahatlatacağı ve diğer ülkeleri de nükleer cephaneliklerini azaltmaya teşvik edeceği belirtildi.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Lavrov'dan uyarı: Nükleer savaş tehdidi gerçeğe dönüşebilir

Yazıyı değerlendiren Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi’nden Prof. Yuriy Poçta, bu açıklamanın, Rusya'yı 'önleme' ve baskılama yönündeki bir dizi çağrıların dışına çıktığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Poçta, yazının sadece Trump ve Putin’e değil, ABD içi kavgalar yüzünden küresel güvenliği tehdit altına koymaya hazır diğer Amerikalı politikacılara da seslendiğini belirterek şu yorumda bulundu:

“Bu çağrının anlamı şu: Cumhuriyetçiler ve Demokratlar savaşı bıraksın, artık yeter, bunun hiçbir anlamı kalmadı, Clinton kazanamadı ve iktidara Trump geldi diye bu bir kan davasına dönüştü. Rusya’yla da savaşa son verilsin, ülkelerimizin birçok ortak çıkarı var, gelin anlaşalım”.