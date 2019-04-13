Roscosmos, Soyuz-5 Light çok kullanımlık roket geliştirmeyi planlıyor

© AFP 2019 / Vyacheslav OSELEDKO Roscosmos: BAE, Rusya’dan Soyuz uzay aracı almayı planlıyor

Sputnik'e konuşan Rogozin, "Soyuz-5 roketinin yeni aşaması, hafifletilmiş ticari versiyonu olan Soyuz-5 Light'i geliştirme açısından S7 Group bizim için çok yararlı olacak. Çok kullanımlık aşamasına geçmek istiyoruz. Şimdi bunu yapmak mümkün değil ama bir sonraki aşamada onlarla birlikte bunu yapabiliriz. Bu alanda çalışmak için gereken zemin var" dedi.

Rus Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi, geçtiğimiz yıl çok kullanımlık roket üzerinde tasarım araştırma çalışmaları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Rusya'da daha önce de tekrar kullanılabilen roket çalışmaları gerçekleştirilmişti. İlyuşin Havacılık Şirketi Proje Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Gerasimov, Rus üreticilerin ilk milli yeniden kullanılabilir roket için birkaç konfigürasyon geliştirdiğini söylemişti.