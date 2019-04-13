Rus Özel Kuvvetleri'nden IŞİD'e operasyon: Büyük bir saldırı önlendi

Rusya Özel Kuvvetleri'nin (Spetsnaz) Sibirya'daki Tümen kentinde IŞİD'e karşı operasyon düzenleyerek, iki militanı öldürdüğü ve örgütün yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı bir saldırıyı önlediği belirtildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Rus Özel Kuvvetleri, Tümen kentindeki bir hücre evine ağır silah ve patlayıcılarla baskın düzenledi.

Militanların ateşle karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada iki militan öldürüldü. Başka can kaybı veya yaralanma olmadı.

Тюмень.

Прямо сейчас люди, похожие на полицию и ФСБ, штурмуют дом, в котором предположительно засели люди, имеющие отношение к запрещённой на РФ организации ИГИЛ. pic.twitter.com/IS0BAm5EeF — Nina Borovik (@BorovikNina) 12 Nisan 2019

​Komitenin açıklamasında militanların Tümen'de kamuya açık alanda büyük bir saldırı planladığı ve operasyon sonucunda saldırının önüne geçildiği ifade edildi.

Tümen sakinlerinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda operasyonun boyutu açıkça görüldü.

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