Rus Özel Kuvvetleri'nden IŞİD'e operasyon: Büyük bir saldırı önlendi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Rus Özel Kuvvetleri, Tümen kentindeki bir hücre evine ağır silah ve patlayıcılarla baskın düzenledi.
Militanların ateşle karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada iki militan öldürüldü. Başka can kaybı veya yaralanma olmadı.
Тюмень.— Nina Borovik (@BorovikNina) 12 Nisan 2019
Прямо сейчас люди, похожие на полицию и ФСБ, штурмуют дом, в котором предположительно засели люди, имеющие отношение к запрещённой на РФ организации ИГИЛ. pic.twitter.com/IS0BAm5EeF
Komitenin açıklamasında militanların Tümen'de kamuya açık alanda büyük bir saldırı planladığı ve operasyon sonucunda saldırının önüne geçildiği ifade edildi.
Tümen sakinlerinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda operasyonun boyutu açıkça görüldü.
Тюмень pic.twitter.com/72e99QFCkh— Команч (@Komanch495) 12 Nisan 2019
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