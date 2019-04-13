Lavrov: ABD’de yeni silahlanma yarışından yana olanlar üstün geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un nükleer silahsızlanma ve yayılmasını önleme alanındaki eylemlerinin, ABD’de yeni silahlanma yarışını destekleyenlerin üstün geldiğini gösterdiğini, fakat Rusya’nın böyle bir yarışa çekilemeyeceğini belirtti.

Harici ve Savunma Politikaları Konseyi'nin 27. toplantısında konuşan Lavrov, Washington’un nükleer silahsızlanma ve yayılmasını önleme alanındaki eylemlerinin, ABD’de yeni silahlanma yarışından yana olanların üstün geldiğini ortaya koyduğunu, fakat Rusya’nın böyle bir yarışın içine çekilemeyeceğini kaydetti.

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“Anti Balistik Füze Anlaşması’nın (ABM) dağılmasının ardından şimdi de sırada Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) var, bundan sonra Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) süre uzatımı ile ilgili sorunların ortaya çıkacağı ihtimali de dışlanamaz" diyen lavrov, ekledi:

"Tüm bunların, yalnızca bu anlaşmalarla düzenlenen uluslararası yaşam alanları için değil, aynı zamanda nükleer silahsızlanma ve yayılmasını önleme alanında mevcut diğer mekanizmalar için de yıkıcı sonuçları olacak."

Rus diplomat, “Rusya’yı böylesine masraflı bir işin içine çekmeyi başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.