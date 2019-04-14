Rus Dışişleri: ABD'nin Romanya’ya THAAD füze sistemlerinin konuşlandırmasını dikkatle izliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova’nın ABD’nin Romanya’ya Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) füze sistemlerini konuşlandırma hamlesini dikkatle izlediğini ve ‘geçici’ konuşlanmanın amacı ile ilgili soruları olduğunu belirtti.

ABD’nin Romanya’ya Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) füze sistemlerini konuşlandırma kararını değerlendiren Gruşko, Moskova’nın bu adımı dikkatle izlediğini ve ‘geçici’ konuşlanmanın amacı ile ilgili soruları olduğunu belirtti.

Harici ve Savunma Politikaları Konseyi'nin toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gruşko, “Bu adımı dikkatle izliyoruz. ‘Geçici olan şey kadar kalıcı olan hiçbir şey yok’ diyen bir Rus atasözü var. Soracaklarımız var, THAAD sistemi ne diye konuşlandırılıyor ve Romanya’daki tesislerin modernizasyonu neleri kapsıyor” diye konuştu.

‘NATO’NUN KARADENİZ’DEKİ ARTAN AKTİVİTELERİ BÖLGEDEKİ İSTİKRARI BALTALIYOR’

NATO’nun Karadeniz’deki artan aktivitelerine de dikkat çeken Gruşko, söz konusu faaliyetlerin bölgedeki istikrarı baltaladığını ve Moskova’nın bu adımlara ‘gerekli şekilde’ yanıt vereceğini vurguladı.

Rusya’nın Karadeniz’de artan NATO aktivitelerini nasıl karşıladığı yönündeki soruya yanıt veren Gruşko, “Kesinlikle olumsuz. Karadeniz bölgesindeki aktiviteler güvenliğe katkı sağlamayıp, sadece bölgesel istikrarı baltalıyor. Biz elbette ki NATO’nun bu bölgedeki artan aktiviteleri ile ilgili tehditleri etkisizleştirmek için gerekli tüm önlemleri alacağız. İttifakın bölgedeki varlığını güçlendirme planlarının ne şekilde gelişeceğini dikkatle takip ediyoruz, uygun şekilde yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenliğin her şeyden önce Karadeniz ülkelerinin işbirliği ile sağlanması gerektiğine inandıklarını söyleyen Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için gerekli tüm bileşenler mevcut. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve askeri alanda ‘Karadeniz'de Deniz Kuvvetleri Alanında Güven ve Güvenlik Arttırıcı Önlemler Belgesi’ var. Tüm Karadeniz ülkelerinin donanmalarının etkileşimi amacıyla kurulan Black Sea Four grubunun faaliyetlerinin yeniden başlamasını umuyoruz.”