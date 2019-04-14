Rus Dışişleri: ABD'nin Romanya’ya THAAD füze sistemlerinin konuşlandırmasını dikkatle izliyoruz

Harici ve Savunma Politikaları Konseyi'nin toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gruşko, “Bu adımı dikkatle izliyoruz. ‘Geçici olan şey kadar kalıcı olan hiçbir şey yok’ diyen bir Rus atasözü var. Soracaklarımız var, THAAD sistemi ne diye konuşlandırılıyor ve Romanya’daki tesislerin modernizasyonu neleri kapsıyor” diye konuştu.
‘NATO’NUN KARADENİZ’DEKİ ARTAN AKTİVİTELERİ BÖLGEDEKİ İSTİKRARI BALTALIYOR’
NATO’nun Karadeniz’deki artan aktivitelerine de dikkat çeken Gruşko, söz konusu faaliyetlerin bölgedeki istikrarı baltaladığını ve Moskova’nın bu adımlara ‘gerekli şekilde’ yanıt vereceğini vurguladı.
Bölgedeki güvenliğin her şeyden önce Karadeniz ülkelerinin işbirliği ile sağlanması gerektiğine inandıklarını söyleyen Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için gerekli tüm bileşenler mevcut. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve askeri alanda ‘Karadeniz'de Deniz Kuvvetleri Alanında Güven ve Güvenlik Arttırıcı Önlemler Belgesi’ var. Tüm Karadeniz ülkelerinin donanmalarının etkileşimi amacıyla kurulan Black Sea Four grubunun faaliyetlerinin yeniden başlamasını umuyoruz.”
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