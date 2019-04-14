S-400 ve Pantsir-S bataryaları Moskova bölgesinde başarıyla denendi

Açıklamada, “Bugün hava savuma uzmanları profesyonel bayramlarını kutluyor. Kutlama öncesinde Moskova bölgesine konuşlandırılmış olan hava savunma birliğinde, kış döneminde yapılan eğitim sonrası denetim gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
S-400 füze savunma, Pantsir-S füze-topçu sistemlerinin, radar istasyon birimlerinin ve komutanlarının katıldığı denetim çerçevesinde birliklere 100’den fazla hava hedefini saptayıp uçuş koordinatlarını birliğin komuta merkezine aktarma görevi verildiği belirtilen açıklamada, şöyle dendi:
Açıklamada ayrıca denetim sonucunda hava savunma birimlerinin menzillerinin uzak sınırlarında saptanan göreceli tüm hedefleri imha ederek görevlerini başarıyla tamamladıkları ifade edildi.
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