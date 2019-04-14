S-400 ve Pantsir-S bataryaları Moskova bölgesinde başarıyla denendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesindeki hava savunma birliğinde S-400 ve Pantsir-S sistemleri kullanılarak kontrol amaçlı yapılan denetimin başarılı bir şekilde sona erdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki hava savunma birliğinde S-400 ve Pantsir-S sistemleri kullanılarak kontrol amaçlı yapılan denetimin başarılı bir şekilde tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün hava savuma uzmanları profesyonel bayramlarını kutluyor. Kutlama öncesinde Moskova bölgesine konuşlandırılmış olan hava savunma birliğinde, kış döneminde yapılan eğitim sonrası denetim gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.

S-400 füze savunma, Pantsir-S füze-topçu sistemlerinin, radar istasyon birimlerinin ve komutanlarının katıldığı denetim çerçevesinde birliklere 100’den fazla hava hedefini saptayıp uçuş koordinatlarını birliğin komuta merkezine aktarma görevi verildiği belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

“S-400 ve Pantsir-S birimleri, göreceli hedeflere güdümlü uçaksavar füzelerini fırlattı, yeni mevzilere dönüş manevrasıyla muharebe konumuna konuşlanma ve yeni hedefleri imha etme uygulamaları pekiştirildi.”

Açıklamada ayrıca denetim sonucunda hava savunma birimlerinin menzillerinin uzak sınırlarında saptanan göreceli tüm hedefleri imha ederek görevlerini başarıyla tamamladıkları ifade edildi.