Rus uzman, Erdoğan’ın S-400 duruşunu değerlendirdi: Ne yaptığını çok iyi biliyor

© AA / Metin Aktas Erdoğan: S-400 füze savunma sisteminin teslimi öne çekilebilir

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Manoylo, “Türkiye, silah alımlarını çeşitlendiriyor ve en doğrusunu yapıyor. Rus S-400 sistemleri, her ne olursa olsun kesinlikle çalışacak. Peki ya Patriot? Eğer gelecekte Ankara ve Washington arasında bir çatışma çıkarsa Patriot çalışmayabilir. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yaptığını çok iyi biliyor” dedi.

ABD’nin Türkiye’ye baskısını sürdüreceğini dile getiren Manoylo, “(ABD Başkanı Donald) Trump, Türkiye’nin hava savunma sistemi anlaşmasını Rusların elinden almak ve kendi üreticilere vermek için her şey yapacak. Bu anlamda Türkiye’yi, ABD’yle çok zor ve son derece sert görüşmeler bekliyor. Amerikalılar bu görüşmelerde tüm baskı araçlarını devreye sokacak, muhtemelen yaptırımlar masaya yatırılacak” yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın, Türkiye’nin ulusal güvenliğini düşünerek hareket ettiğini belirten Manoylo, “Bunun için Cumhurbaşkanının, güvenilir bir koruma sağlayacak sistemlere ihtiyacı var. Bu yüzden ABD veya müttefikleri tarafından üretilmiş sistemler olmamalı” ifadelerini kullandı.