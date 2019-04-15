Rusya Dışişleri: Suriye ordusu, Soçi Mutabakatı’nı göz önüne alarak İdlib’de operasyon düzenlemiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, İdlib sorununun sona ermesi için Soçi Mutabakatı üzerinden Ankara ile etkin bir biçimde işbirliği yaptıklarını söyledi. Sıromolotov, Suriye ordusunun da bu mutabakatı göz önünde tutarak İdlib’de geniş çaplı bir operasyon düzenlemediğini vurguladı.
Sıromolotov Sputnik’e demecinde, “İdlib’deki durum Rusya ile Türkiye’nin 17 Eylül 2018’de imzaladığı memorandum (Soçi Mutabakatı) üzerinden çözümlenmeye çalışılıyor. Bu memorandumun gerçekleştirilmesiyle oradaki (İdlib) terörist varlığı yok olmuş olacak” dedi.
“Bunu göz önünde tutarak, Suriye ordusu, bu bölgede geniş çaplı terörle mücadele operasyonları düzenlemekten kaçınıyor” diyen Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı şöyle devam etti: “İdlib’de El Nusra Cephesi kalıntıları (Heyet Tahrir el Şam) yerleşmiş durumda. Bu örgütün militanları bitişiklerindeki bölgelere düzenli olarak provokatif saldırılar düzenliyor ve Rus askeri üssü Hmeymim’i tehdit ediyor.”
Rusya ve Türkiye’nin Soçi'de imzaladıkları mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak süre 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hâlâ teröristlerin kontrolünde.
Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.
Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.
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