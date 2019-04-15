Rusya Güzeli, bu yıl amatör bir ressam oldu

Moskova’da gerçekleşen Rusya Güzeli 2019 finalinde, ülkenin dört bir yanından 300 yarışmacı arasından belirlenen 50 güzel yer aldı.
Yarışmada ülkenin en güzel kadını olarak bu yıl 20 yaşındaki Alina Sanko seçildi.
Sanko, değerli taşlarla süslü, beyaz altından tacın sahibi oldu.
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Rostov bölgesindeki Azov liman kasabasında doğan Sanko, amatör bir ressam, şiir seviyor ve gelecekte edebiyatla ilgili etkinlikler düzenlemek istiyor.
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Sanko, şimdi de Rusya’yı Dünya Güzellik ve Kainat Güzeli yarışmalarında temsil edecek.
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