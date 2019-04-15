Rosatom: Akkuyu’dan hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşüyoruz

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Nükleer Enerji Forumu 'Atomexpo-2019' kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lihaçev, Rosatom’un Akkuyu NGS projesinden hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Rosatom’un Akkuyu NGS’nin 2. ünitesinin için inşaat lisansını bu yılın ilk yarısında almayı umduklarını söyleyen Lihaçev, ayrıca 3. güç ünitesinin inşaat lisansını almak üzere başvurularını yaptıklarını da ifade etti.

Lihaçev, “3. ünitenin inşaat lisansını almak için gerekli belgeleri teslim ettik” diye konuştu.

© AA / Sezgin Pancar Rosatom, Akkuyu’nun ikinci enerji ünitesinin inşası için temel lisans almayı bekliyor

Rosatom’un Akkuyu NGS projesinin yüzde 49’luk hissesinin satışı konusunda görüşmelere devam ettiğini söyleyen Lihaçev, satış işleminin tamamlanması konusunda acele edilmeyeceğini vurguladı.

Lihaçev, “Projenin yüzde 49’una kadarının satışını yapmaya hazırız. Türk tarafının izni olmadan bunun yapılması mümkün değil, bu nedenle hükümet de bu görüşmelerin içinde yer alıyor. Ve kesinlikle acele etmeyeceğiz” dedi ve ekledi:

“Hem 2019’un, hem de 2020’nin finans planının tamamını görebiliyoruz, şimdilik yatırımcı arayışları ile ilgili acil çağrılar yok.”

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Rosatom’un Suudi Arabistan’da büyük nükleer santrallerin inşaatı konusundaki görüşmelerin yanı sıra düşük kapasiteli nükleer blokların inşaatını da görüştüğünü belirten Lihaçev, şunları söyledi:

“Öncelikle hükümet tarafından ilan edilen büyük santrallerin inşaatı ile ilgili ihale prosedürlerine katılıyoruz. Ayrıca düşük kapasiteli reaktörler ve enerji alanının dışında kullanılan nükleer teknolojiler konusunda olası işbirliği görüşmelerimiz de sürüyor.”

Lihaçev ayrıca, Rosatom’un, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Rus nükleer teknolojilerinin kullanımı konusunda da görüştüğünü söyledi.