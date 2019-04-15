Kayıt
16:52 15 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aleksey Lihaçev

    Rosatom: Akkuyu’dan hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşüyoruz

    © Sputnik / Артур Лебедев
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinden hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

    Rosatom
    © Sputnik /
    Rosatom: Türk Elektrik Üretim A.Ş. ile Akkuyu’nun yüzde 10'unun satışını görüşüyoruz
    Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Nükleer Enerji Forumu 'Atomexpo-2019' kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lihaçev, Rosatom’un Akkuyu NGS projesinden hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşmelere devam ettiğini belirtti.

    Rosatom’un Akkuyu NGS’nin 2. ünitesinin için inşaat lisansını bu yılın ilk yarısında almayı umduklarını söyleyen Lihaçev, ayrıca 3. güç ünitesinin inşaat lisansını almak üzere başvurularını yaptıklarını da ifade etti.

    Lihaçev, “3. ünitenin inşaat lisansını almak için gerekli belgeleri teslim ettik” diye konuştu.

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.
    © AA / Sezgin Pancar
    Rosatom, Akkuyu’nun ikinci enerji ünitesinin inşası için temel lisans almayı bekliyor
    'AKKUYU’NUN YÜZDE 49’UNUN SATIŞINI GÖRÜŞÜYORUZ, ANLAŞMALARI TAMAMLAMAK İÇİN ACELE ETMEYECEĞİZ'

    Rosatom’un Akkuyu NGS projesinin yüzde 49’luk hissesinin satışı konusunda görüşmelere devam ettiğini söyleyen Lihaçev, satış işleminin tamamlanması konusunda acele edilmeyeceğini vurguladı.

    Lihaçev, “Projenin yüzde 49’una kadarının satışını yapmaya hazırız. Türk tarafının izni olmadan bunun yapılması mümkün değil, bu nedenle hükümet de bu görüşmelerin içinde yer alıyor. Ve kesinlikle acele etmeyeceğiz” dedi ve ekledi:

    “Hem 2019’un, hem de 2020’nin finans planının tamamını görebiliyoruz, şimdilik yatırımcı arayışları ile ilgili acil çağrılar yok.”

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
    Rosatom: Akkuyu’nun 2. blokunun inşaat lisansını 1 ayda almayı umuyoruz
    'RİYAD İLE DÜŞÜK KAPASİTELİ NÜKLEER BLOKLARIN İNŞAATI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'

    Rosatom’un Suudi Arabistan’da büyük nükleer santrallerin inşaatı konusundaki görüşmelerin yanı sıra düşük kapasiteli nükleer blokların inşaatını da görüştüğünü belirten Lihaçev, şunları söyledi:

    “Öncelikle hükümet tarafından ilan edilen büyük santrallerin inşaatı ile ilgili ihale prosedürlerine katılıyoruz. Ayrıca düşük kapasiteli reaktörler ve enerji alanının dışında kullanılan nükleer teknolojiler konusunda olası işbirliği görüşmelerimiz de sürüyor.”

    Lihaçev ayrıca, Rosatom’un, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Rus nükleer teknolojilerinin kullanımı konusunda da görüştüğünü söyledi. 

    Etiketler:
    Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Akkuyu NGS, Rusya, Türkiye, Akkuyu Nükleer AŞ, Aleksey Lihaçev, Rosatom
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Osmaniyeli genç, 1978 model otomobili limuzine çevirip gelin arabası yaptı
    Karikatür
    'Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet