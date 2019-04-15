Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, INF müzakereleri için Washington'un olgunlaşmasını bekleyecek

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve yeni START (Stratejik Saldırı Silahları Anlaşması) konusunda Washington'la diyaloğu başlatan taraf olmayacağını, bunun için ABD'nin olgunlaşmasını bekleyeceğini söyledi.

Antonov, "Kimsenin peşinden koşmayacağız. Bu konuda yeni müzakereler başlatmayacağız. Partnerlerimizin dünya için büyük önem arz eden bu konuda bizimle eşit, kapsamlı bir diyalog kurmak için olgunlaşmasını bekleyeceğiz" dedi.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Rusya'dan INF anlaşmasının iptalinin ardından ilk tedbir

INF'nin konusunu genişletmeye karar vermeleri halinde, ortaya yeni bir anlaşma çıkacağını ve bunun Rusya ve ABD'nin çıkarlarına uygun olup olmadığını belirlemeleri gerektiğini kaydeden Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yönde istişarelere hazır olduğunu açıkça söylediğini ifade etti.

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Washington'un anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurmasının ardından Moskova'nın da buna cevaben INF'yi askıyı aldığını anımsatan Antonov, bildirimde bulunmak da dahil olmak üzere Rus tarafının anlaşmadan çıkmak için hiçbir girişimde bulunmadığının altını çizdi.

Antonov, bu bağlamda Rusya ve ABD'yi aynı kefeye koymanın hem kavramsal hem de hukuki açıdan yanlış olacağını vurguladı.