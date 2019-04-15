Rosatom Başkanı: 'Türkiye ile nükleer enerjiyi geliştirme alanında güvenilir ilişkiler kuruyoruz’

Rusya ve Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki işbirliğini değerlendiren Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Türkiye ile nükleer enerjiyi geliştirme alanında sıkı, yapıcı ve güvenilir ilişkilerin kurulduğunu vurguladı.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Nükleer Enerji Forumu 'Atomexpo-2019'a, aralarında farklı ülkelerden bin 500'den fazla temsilcinin de bulunduğu 3 bin 500'den fazla delege katıldı. Bu yıl 11'si yapılan forum, "Daha iyi yaşam için nükleer teknolojiler' sloganı altında düzenleniyor.

Forum kapsamında konuşan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, nükleer enerji sektörünün birkaç yıldır büyük bir potansiyelle geliştiğini ve günümüzde gelişmeyi ve yüksek teknolojileri seçen ülkelerin sayısının giderek arttığını söyledi.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ BÜYÜK BİR GELECEK VADEDİYOR'

Türkiye ile nükleer enerji alanında yapılan etkileşimi değerlendiren Lihaçev, işbirliğinin başarıyla genişlediğini ve büyük bir gelecek vadettiğini aktardı:

"Yeni ülkelerin nükleer tesis kurma kararı aldıkları zaman ortaya koydukları başlıca argümanlar, istikrar ve ekonomiye katkı sağlamaktır. Türk meslektaşlarımız da aynı yolda ilerliyor. Onlar nükleer teknolojileri aktif bir şekilde kullanmayı planlıyor ve şimdiden ülke ekonomisini aktif olarak daha iyi hale getiriyor, yaşam standardını geliştirmek ve yükseltmek için muazzam bir potansiyel yaratıyor. Şimdi Türkiye ile nükleer enerjiyi geliştirme alanında sıkı, yapıcı ve güvenilir ilişkiler kuruyoruz."

Rosatom tarafından her yıl organize edilen, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Nükleer Enerji Forumu 'Atomexpo-2019', dünya nükleer enerji sektöründe en büyük iş ve sergi platformu olma özelliğini taşıyor. Foruma dünyanın nükkler sektörünün başlıca şirketlerin yöneticileriyle bir arada ABD, İrlanda, Çekya, Çin, Almanya, Tunus, Türkiye, Fransa, Sırbistan, Özbekistan, Zambiya, İspanya, Kore, Mısır, Küba, Finlandiya, Kenya, İtalya, Brezilya, Japonya, Slovakya, Macaristan gibi ülkelerin temsilcileri de yer alıyor.



Çeviren: Erkan Kurtuluş