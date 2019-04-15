Rusya Büyükelçiliği: Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası’ dolayısıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan grafiği alıntılayarak 'Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz' notunu paylaştı.