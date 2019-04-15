Rusya Büyükelçiliği: Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı verilere göre 2018 yılında Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye gelen turist sayısı 6 milyona yaklaşmış durumda.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Bakanlığın bu verisini alıntılayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 'Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz' paylaşımında bulundu.
Gerçekten Türkiye’yi seviyoruz⛱🏝 #TurizmHaftası https://t.co/DaPVjKtW5M— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 15 Nisan 2019
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