Rusya, BM Kıbrıs Barış Gücü’ne katılmak üzere 5 subay gönderecek

Rusya lideri Vladimir Putin’in, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü’ne katılmak üzere, sayısı 5’e kadar çıkabilecek subayların gönderilmesi ile ilgili talimat imzaladığı öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Kıbrıs Barış Gücü'ne katılmak üzere sayısı 5'e kadar çıkabilecek subayların gönderilmesi ile ilgili talimatı imzaladı, ilgili belge Rusya'nın yasal bilgi portalında yayınlandı.

Belgede, "Rusya Savunma Bakanlığı, BM Barış Gücü'ne iletişim subayları, askeri gözlemciler ve karargah subayları olarak katılmak üzere sayısı 5'e kadar çıkabilecek subaylar gönderecek" ifadelerine yer verildi.

Belgede ayrıca talimatın imzaladığı günden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.