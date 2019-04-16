Rusya Ortodoks Kilisesi: Notre Dame Katedrali’nin yanması tüm Hristiyanlar için bir trajedi

İgumnov “Yangın, tüm Hristiyanlar ve katedralin kültürel manasının farkında olan herkes için kesinlikle bir trajedi. Kültürel değerinin yanı sıra, Hristiyanlık için en büyük kutsal emanet olan Dikenli Taç da (Hristiyanlıkta İsa’nın çarmıha gerilmesinden önce başında bulunan taç) orada bulunuyor. Tacın güvende olması ve tanrının bu feci olay nedeniyle kimsenin ölmesine izin vermemesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.
‘RUSYA RESTORASYON KONUSUNDA KENARDA KALMAMALI’
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de ‘insanlık mirası’ olarak tanımladığı katedral yangını ile ilgili Rusya’nın restorasyon konusunda kenarda kalmayıp yardım teklifinde bulunması gerektiğini ifade etti.
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