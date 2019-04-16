Putin’den Macron’a Notre Dame telgrafı: Fransız halkının acısını paylaşıyorum

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a gönderdiği telgrafla, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın nedeniyle Fransız halkının duyduğu acıyı paylaştığını ifade etti.

Kremlin’in açıklamasına göre, Putin Notre Dame Katedrali’ni ‘Fransa’nın tarihi sembolü, Avrupa ve dünya kültürünün paha biçilemez bir hazinesi, Hristiyanlığın en önemli ibadethanelerinden biri’ olarak nitelendirdi.

Putin “Bu gece Paris’te gerçekleşen facia Rusya halkının yüreklerinde acı ile karşılık buldu” ifadelerini kullandı.

Katedralin restore edilebilmesini umduğunu belirten Rus lider, Ortaçağ mimarisi eserleri de dahil olmak üzere dünya kültür mirası niteliğindeki yapıların restorasyonu konusunda zengin bir deneyime sahip en iyi Rus uzmanların çalışmalar için Fransa’ya gönderilmesini teklif etti.