Rusya’da internet güvenliğine yönelik yeni yasa teklifi kabul edildi

Konuyla ilgili konuşan Klişas, “Yasa, Rusya’da internetin istikrarlı bir şekilde çalışmasını olanak verecek. Rus internet kaynaklarının çalışabilirliğini sağlayacak altyapının oluşturulmasını mümkün kılacak, böylece Rusya vatandaşları için internetin korunmasına yönelik garanti sağlanacak” dedi.
Yasa, 22 Nisan’da da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından incelenecek.
Yeni düzenleme ile dışarıdan internetin çalışmasını önlemeye yönelik herhangi bir tehdidin önüne geçilecek. Yasa çerçevesinde Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) bünyesinde internet gözlem merkezinin kurulması da öngörülüyor.
Yasayı teklif eden senatörler daha önce ABD’nin geçen yıl kabul ettiği saldırgan siber güvenlik politikalarına karşı ülkenin korunması gerektiğini söylemişti.
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