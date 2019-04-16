Rusya’da internet güvenliğine yönelik yeni yasa teklifi kabul edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD veya başka bir ülkenin Rusya’daki internete yönelik bir tehdit oluşturması ihtimaline karşı, internet güvenliğini sağlayacak yeni yasa teklifini onayladı.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, Rus senatörler Andrey Klişas ve Lyudmila Bokova’nın yanı sıra milletvekili Andrey Lugovoy’nun sunduğu, internetin güvenliğine yönelik yasa teklifini kabul etti.

Konuyla ilgili konuşan Klişas, “Yasa, Rusya’da internetin istikrarlı bir şekilde çalışmasını olanak verecek. Rus internet kaynaklarının çalışabilirliğini sağlayacak altyapının oluşturulmasını mümkün kılacak, böylece Rusya vatandaşları için internetin korunmasına yönelik garanti sağlanacak” dedi.

Yasa, 22 Nisan’da da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından incelenecek.

Yeni düzenleme ile dışarıdan internetin çalışmasını önlemeye yönelik herhangi bir tehdidin önüne geçilecek. Yasa çerçevesinde Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) bünyesinde internet gözlem merkezinin kurulması da öngörülüyor.

Yasayı teklif eden senatörler daha önce ABD’nin geçen yıl kabul ettiği saldırgan siber güvenlik politikalarına karşı ülkenin korunması gerektiğini söylemişti.