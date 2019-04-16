Rus Ortodoks Kilisesi’nden Notre Dame açıklaması: Manasını henüz idrak edemediğimiz bir işaret

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin büyük bir kısmını küle dönüştüren yangın, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Notre Dame yangınında ‘bir işaretin gizli olduğuna’ inandıklarını söyleyen Kilise yetkilileri, bundan sonra ‘dünyanın eskisi gibi bir yer olamayacağını’ kaydetti.

© REUTERS / YVES HERMAN Rusya Ortodoks Kilisesi: Notre Dame Katedrali’nin yanması tüm Hristiyanlar için bir trajedi

Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov ‘Paris’in kalbi’ olarak da anılan Notre Dame Katedrani’nin kulesi ve çatısının çökmesine sebep olan yangına ilişkin olarak bir Rus ajansına verdiği demeçte, “Acımızın tarifi yok, gözlerimiz yaşlı. Avrupa’nın bu kadim sütunları aynı zamanda ruhlarımızın ve ruhani tarihimizin de bir parçasıydı” dedi.

“Umuyoruz ki Kutsal Hafta’nın içinde olduğumuz günlerde yaşadığımız bu korkunç kayıp, Batılı Hristiyanlarla ortak bir kederde birleşmemize vesile olur” diye devam eden Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi ayrıca, Notre Dame Katedrali’nin yanmasının bir işaret olduğuna inandığını da söyledi.

Balaşov şu ifadeleri kullandı: “Gözlerimizin önünde yaşananların bir işaret olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu işaretin manasını henüz idrak edemiyoruz. Ancak şu bir hakikat ki, dünya bir daha eskisi gibi olmayacak.”

© REUTERS / BENOIT TESSIER Bir dizi heykel ve vitray da dahil olmak üzere pek çok sanat eserinin yer aldığı Notre Dame Katedrali aynı sırada çarmıha gerilmeden önce İsa’nın başına takılan Dikenli Taç gibi birçok dini sembolü de barındırıyordu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Dikenli Taç’ın dün gece yangından kurtarıldığını açıkladı, ancak Katedral’deki bazı eser ve sembollerin akıbeti hala bilinmiyor.