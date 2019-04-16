Kayıt
14:31 16 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Notre Dame Katedrali

    Rus Ortodoks Kilisesi’nden Notre Dame açıklaması: Manasını henüz idrak edemediğimiz bir işaret

    © REUTERS / Charles Platiau
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 63

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin büyük bir kısmını küle dönüştüren yangın, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Notre Dame yangınında ‘bir işaretin gizli olduğuna’ inandıklarını söyleyen Kilise yetkilileri, bundan sonra ‘dünyanın eskisi gibi bir yer olamayacağını’ kaydetti.

    © REUTERS / YVES HERMAN
    Rusya Ortodoks Kilisesi: Notre Dame Katedrali’nin yanması tüm Hristiyanlar için bir trajedi
    Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov ‘Paris’in kalbi’ olarak da anılan Notre Dame Katedrani’nin kulesi ve çatısının çökmesine sebep olan yangına ilişkin olarak bir Rus ajansına verdiği demeçte, “Acımızın tarifi yok, gözlerimiz yaşlı. Avrupa’nın bu kadim sütunları aynı zamanda ruhlarımızın ve ruhani tarihimizin de bir parçasıydı” dedi.

    Notre Dame Katedrali
    © REUTERS / Charles Platiau
    Putin’den Macron’a Notre Dame telgrafı: Fransız halkının acısını paylaşıyorum
    “Umuyoruz ki Kutsal Hafta’nın içinde olduğumuz günlerde yaşadığımız bu korkunç kayıp, Batılı Hristiyanlarla ortak bir kederde birleşmemize vesile olur” diye devam eden Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi ayrıca, Notre Dame Katedrali’nin yanmasının bir işaret olduğuna inandığını da söyledi.

    Balaşov şu ifadeleri kullandı: “Gözlerimizin önünde yaşananların bir işaret olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu işaretin manasını henüz idrak edemiyoruz. Ancak şu bir hakikat ki, dünya bir daha eskisi gibi olmayacak.”

    Bir dizi heykel ve vitray da dahil olmak üzere pek çok sanat eserinin yer aldığı Notre Dame Katedrali aynı sırada çarmıha gerilmeden önce İsa’nın başına takılan Dikenli Taç gibi birçok dini sembolü de barındırıyordu.
    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    Bir dizi heykel ve vitray da dahil olmak üzere pek çok sanat eserinin yer aldığı Notre Dame Katedrali aynı sırada çarmıha gerilmeden önce İsa’nın başına takılan Dikenli Taç gibi birçok dini sembolü de barındırıyordu.

    Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Dikenli Taç’ın dün gece yangından kurtarıldığını açıkladı, ancak Katedral’deki bazı eser ve sembollerin akıbeti hala bilinmiyor.

    İlgili konular:

    Savcılık: Notre Dame Katedrali'ndeki yangında kundaklamaya dair delil yok
    Notre Dame yangınının canlı yayınında YouTube 11 Eylül altyazısı geçti
    Fransa halkı Notre Dame için dayanışmada: İki iş adamı 300 milyon euro bağışladı
    Notre Dame Katedrali'nde 850 yıllık tarih yandı
    Paris Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
    Etiketler:
    Notre Dame Katedrali, Nikolay Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi, Paris, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en korkutucu turizm noktaları
    Ziyaret etmesi cesaret isteyen turizm noktaları
    Karikatür
    'Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam