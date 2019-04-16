Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü'nden Avrupa'ya yanıt: İt ürür, kervan yürür

Rusya'nın Karadeniz şehri Soçi'de düzenlenen küresel nükleer enerji sektörünün en büyük sergi ve iş platformu olan 11. Atomexpo Uluslararası Forumu'nda konuşan Zoteeva, projenin sismik güvenlik gerekliliklerine uygun olmaması iddiasıyla bazı Avrupa Parlamentosu temsilcilerinin Akkuyu NGS inşaatının durdurulmasına yönelik söylemlerine yanıt verdi.

Zoteeva, "Türkiye'yle yürüttüğümüz ortak işlerle ilgisi olmayan tarafların söylemleri, her bir tarafın kendisini bağlar. Rus ve Türk tarafları olarak, santralin kesinlikle gerekli olduğunu ve tüm modern güvenlik gerekliliklerine uyduğunu düşünüyoruz" dedi.

Zoteeva, "İt ürür, kervan yürür" diye ekledi.

Çeviren: Fatih Kuduğ