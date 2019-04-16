Rus mahkemesinden Norveçli casusa 14 yıl hapis cezası

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir mahkeme, Rusya’da Norveç istihbaratı adına casusluk yapmakla suçlanan Norveç vatandaşı Frode Berg’i 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Moskova’da bir mahkeme, savcılığın, Rus nükleer denizaltıları hakkında bilgi toplayıp Norveç istihbaratına iletmekle itham ettiği Norveç vatandaşı Berg’i suçlu bulup 14 yıl mahkûmiyetine karar verdi.

63 yaşındaki emekli sınır müfettişi Berg Aralık 2017’de, hafta sonu tatili olduğunu iddia ettiği bir seyahat esnasında Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından Moskova’da yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Rus yetkililer, emekli olmadan önce Rusya-Norveç sınırında görev yapan Berg’in ‘E-tjenesten’ olarak bilinen Norveç askeri istihbarat birimine belge ve nakit akışı sağlayarak hizmet ettiğinden şüphelendiklerini açıklamıştı.

Berg ise kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddediyor.

Diğer taraftan Berg’in casusluktan hüküm giymesinin Rusya ile NATO müttefiki komşusu Norveç arasındaki ‘ipleri gerebileceği’ yorumları yapılıyor.