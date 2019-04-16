Bogdanov, Rusya'nın Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni tanıdığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni tanıdığını söyledi.

© AFP 2019 / KHALED DESOUKI Arap Birliği, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıkladı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bogdanov'a Rusya'nın Sudan'daki yeni iktidarı tanıyıp tanımadığı ve onlarla temas kurup kurmadığı soruldu.

Bogdanov, "Evet, elbette" yanıtını verdi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, cumartesi akşamı Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Son olarak Konsey tarafından yapılan açıklamalarda yeni kurulacak hükümetin siyasiler tarafından kurulacağını açıklamıştı.