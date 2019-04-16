Rusya'dan Facebook ve Twitter'a 9 ay süre

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, ABD'li sosyal medya devleri Facebook ve Twitter'ın Rus kullanıcıların kişisel verilerinin bulunduğu sunucuları dokuz ay içinde Rusya'ya taşımaları gerektiğini söyledi.

© REUTERS / Dado Ruvic Rusya: Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz

Rus kullanıcıların kişisel verilerinin bulunduğu sunucuları Rusya'ya taşımadıkları gerekçesiyle bu ay için para cezasına çarptırılan Facebook ve Twitter'a Roskomnadzor'dan uyarı geldi.

Jarov, "Mahkeme görüldü ve şirketler cezalandırıldı. Mahkeme kararına göre bu şirketlere Rusya mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmeleri için dokuz aylık bir süre verildi" dedi.

Facebook ve Twitter'da aklıselimin galip gelmesini ve mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesini umduklarını kaydeden Jarov, "Umarım, işin sonu sitelerin bloklanmasına varmaz" diye ekledi.

KANUN NE DİYOR?

Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

Kanun, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet siteleri Roskomnadzor tarafından kapatılabiliyor.

ROSKOMNADZOR, LINKEDIN VE TELEGRAM'I YASAKLAMIŞTI

Roskomnadzor, 2016'da 5 milyon Rus kullanıcısının bilgilerini Rusya'daki sunucularda saklamasını öngören kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.

2018'de de Rusya'nın Moskova bölgesindeki Taganskiy mahkemesi, Roskomnadzor'un mobil mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişimin engellenmesine izin verilmesi yönündeki talebini onaylamıştı.