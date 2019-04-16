Rusya'dan Facebook ve Twitter'a 9 ay süre

Jarov, "Mahkeme görüldü ve şirketler cezalandırıldı. Mahkeme kararına göre bu şirketlere Rusya mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmeleri için dokuz aylık bir süre verildi" dedi.
Facebook ve Twitter'da aklıselimin galip gelmesini ve mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesini umduklarını kaydeden Jarov, "Umarım, işin sonu sitelerin bloklanmasına varmaz" diye ekledi.
KANUN NE DİYOR?
Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.
ROSKOMNADZOR, LINKEDIN VE TELEGRAM'I YASAKLAMIŞTI
Roskomnadzor, 2016'da 5 milyon Rus kullanıcısının bilgilerini Rusya'daki sunucularda saklamasını öngören kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.
2018'de de Rusya'nın Moskova bölgesindeki Taganskiy mahkemesi, Roskomnadzor'un mobil mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişimin engellenmesine izin verilmesi yönündeki talebini onaylamıştı.
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