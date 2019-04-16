Rusya'da mahkeme, Karaulova'nın erken serbest bırakılmak için başvurusunu kabul etti

IŞİD’e katılmak için evinden kaçtıktan sonra Türkiye’de yakalanan eski Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Varvara Karaulova’nın dahaerken serbest bırakılmasına yönelik başvurusu, Rusya’daki Volgograd Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Volgograd Mahkemesi Varvara Karaulova’nın erken serbest bırakılmasına yönelik başvurusunu kabul etti.

© AFP 2019 / VASILY MAXIMOV IŞİD’e katılmak isterken yakalanan Karaulova, hapiste iki yüksek öğrenim görüyor

Mahkeme, Karaulova’nın toplumdan daha fazla izole kalmasına gerek olmadığına hükmetti.

Karar doğrultusunda genç kızın ayda bir imza verip ikâmet yerini değiştirmemesi gerekiyor.

Moskova Devlet Üniversitesi'nde felsefe okuyan 19 yaşındaki Varvara Karaulova, 27 Mayıs 2015'te üniversiteye gitmek için evden ayrılmış ve bir daha dönmemişti. IŞİD'e katılmak istediğinden şüphe edilen genç kız, Kilis'te yakalamış ve sınırdışı edilmişti. Genç kız 2016 yılında ise 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karaulova Kasım 2018’de Rusya İnsan Hakları Ombudsman'ı Tatyana Moskalkova’dan erken bırakılmasına yönelik talebini desteklemesini istemişti. Moskalkova da gazetecilere yaptığı açıklamada Karaulova’nın artık pişman olduğunu söylemişti. Karaulova'nın avukatı Sergey Badamşin, müvekkilinin hukuk ve işletme bölümünde 3. sınıfta olduğunu ifade etmişti.