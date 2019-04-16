Poroşenko destekçisi Notre Dame yangınıyla alay etti, Fransa Büyükelçisi kızdı: Utanmıyor musunuz!

Seçimlerin ilk turunda Zelenskiy’den sonra ikinci sıradaki mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun sıkı bir destekleyicisi olan Berezovets, tüm dünya katedralin yanışını üzüntüyle izlerken Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Zelenskiy’nin ziyaretinden sonra Macron şanslı ki sadece Notre Dame Katedrali yandı. Elysee Sarayı (Cumhurbaşkanının resmi adresi) da yanabilirdi.”

Berezovets’in sözleri karşısında öfkelenen Dumont, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na cevaben Rusça olarak “Utanmıyor musunuz!? Rezalet” ifadelerini kullandı.

​Yaklaşık bir gün kalan tweet, daha sonra Berezovets tarafından kaldırıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından ise, 2016’da Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesinin hayatını kaybettiği uçak faciasıyla ilgili Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’nun alaycı çizimi ile birlikte Dumont’a şu ifadelerle cevap verildi: “Neden şaşırıyorsunuz? Sizin tarzınız.”

А чему Вы удивляетесь. Ваша школа. pic.twitter.com/4V4DYEnvPy — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) April 15, 2019

Berezovets de Twitter’dan yazdığı sözleri kaldırsa da Facebook hesabından bir açıklama yaptı: “Benim ifade özgürlüğü hakkımın Fransız meslektaşlarımınkinden farkı ne?”

Komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30.24 oy oranı ile ilk turun galibi oldu. Oyların yüzde 15.95'ini alan mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise ikinci sırada. Sonucu 21 Nisan'daki ikinci tur belirleyecek. Zelenskiy, Macron’la görüşmek için Paris’e gitti.