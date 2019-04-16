Rosatom: Akkuyu’nun turistler tarafından ilgi görmesini bekliyoruz

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen, küresel nükleer enerji sektörünün en büyük sergi ve iş platformu olan 11. Atomexpo Uluslararası Forumu'nda konuşan Zoteeva, Akkuyu NGS'nin turistler tarafından ilgi görmesini beklediğini kaydetti.

Zoteeva, "Nükleer santralin inşaatı ve kullanımı, bölgeye refah getiriyor. Bilim ve eğitimin gelişmesine, yan servis hizmetlerinin gelişmesine, inanmayacaksınız ama turizmin gelişmesine katkı sağlıyor. Çünkü santral, turistlerin de memnuniyetle ziyaret ettiği yeterince ilginç bir tesis. Bölgedeki turizm sektörünün gelişeceğini tahmin edebiliriz. Bu ili (Mersin'i) hep birlikte gelişmiş ve müreffeh hale getireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.