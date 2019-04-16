Putin, uzay-füze endüstrisinin geliştirilmesini istedi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Toplantıda uzay-füze endüstrisi politikasının geliştirilmesi konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Putin, uzay ve füze endüstrisindeki modernizasyonun arttırılması ve Rusya'nın bu konuda sahip olduğu avantajlarının kullanılması gerektiğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın söz konusu alanda ihracat hacminin arttırılmasının ana hedef olduğu da kaydedildi.

Rusya'da 2012 yılında "2013-2020 Uzay Programı" devreye girmişti. Programa göre, uzay-füze endüstrisinin üretim hacminin 2020'ye kadar iki katına ve Rusya'nın küresel uzay teknolojisi üretimindeki payının yüzde 16'ya çıkarılması planlanıyor.