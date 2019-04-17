Tataristan Müftüsü: Rusyalı Müslümanlar, Notre Dame’daki yangınla ilgili duyguları paylaşıyor

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Müftüsü Kamil Samigullin, Rusyalı Müslümanların Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangından dolayı duyduğu acı ve üzüntüsünü Fransa halkına bildirdiğini belirterek, yangının tüm inançlılara, mabetlere duyarlı ve özenli yaklaşılması gerektiğini hatırlattığını kaydetti.

© AP Photo / Thibault Camus UNESCO'dan Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna destek

Samigullin, Sputnik’e açıklamasında, “Notre Dame anıtının nasıl ateşe yenik düştüğünü sadece Fransa değil tüm dünya izledi. Kuşkusuz bu, tarihsel miras açısından büyük bir kayıp. Rusya Müslümanları olarak biz, Fransa halkına acımızı ve üzüntümüzü bildiriyoruz” dedi.

Notre Dame yangınının, halen çözüm bekleyen 'diğer sorunları da gün ışığına çıkardığını' söyleyen müftü, “Zaman zaman, başta savaşlar yüzünden, Suriye, Irak ve diğer ülkelerdeki Müslüman kültürel ve dini anıtları yok edilmekte. Ancak bu gerçekler hakkında çok az bir şey söyleniyor. Bu olumsuz sürecin durdurulması gerek. Birçok halkın manevi zenginliği olan tarihi, kültürel ve dini mirasın nasıl restore edileceğini düşünmek gerek” ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Poroşenko destekçisi Notre Dame yangınıyla alay etti, Fransa Büyükelçisi kızdı: Utanmıyor musunuz!

Cami ve kiliselerin sürekli dikkat ve özen gerektirdiğini dile getiren Samigullin, sözlerini şöyle devam etti:

“Mabetlerin,yangınla mücadele kapsamında dahil sürekli kontrol yoluyla korunması gerek. Bu konunun küçümsenecek hiçbir yanı yok. Fransa halkı için üzüntülerimi tekrarlıyorum.”