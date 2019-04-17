Rusya’da Stalin’e sempati tavan yaptı

Rusya’da yapılan bir anket, Sovyetler Birliği'ne bir süre liderlik eden Josef Stalin’e sempatinin rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada-Tsentr’in anketine göre, Rusların yüzde 70’i, Stalin’in ülke hayatındaki rolünü olumlu olarak görüyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 19’u, Stalin’in olumsuz rol oynadığını düşünürken, yüzde 11’i cevap vermekte zorlandı.

Bu arada ankete katılanların yüzde 51’i, Stalin’e hayranlık, saygı veya sempati ile yaklaştığını söyledi. İlgili soruya en yaygın yanıtın saygı olduğu kaydedildi.

Rusların yüzde 26’sının Stalin’e kayıtsız kaldığını aktaran Levada-Tsentr, yüzde 14’ünün Stalin’den rahatsız olduğunu, korktuğunu ya da tiksindiğini dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 1’i ise Stalin’in kim olduğunu bilmediğini söyledi.