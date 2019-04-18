Büyük Rus tur şirketlerindeki satışların yüzde 30-50’lik kısmı Türkiye’de

© AA / Gülsem Adam ‘Fiyatlardaki yükselişe rağmen Rusların Türkiye tatiline ilgisi yüzde 25 arttı’

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasına göre, Türkiye’deki tatil noktalarındaki tur fiyatlarının artması Rusları kısmen tatil planlarını değiştirmeye zorladı. Turistlerin ortalama tatil süresi kısaldı ve daha ucuz dönemlere kaydırıldı. Ancak Türkiye hâlâ Rusların yurtdışında en çok tercih ettiği nokta. Büyük tur şirketlerinde yaz sezonu için erken rezervasyonların yüzde 30-50’lik kısmı Türkiye’ye yönelik oldu.

Diğer yandan nisan ayında Türkiye’ye tur satışları yüzde 10 arttı, bazı acentelerdeki satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttı, fakat bu oran 2017’deki artış hızına kıyasla daha düşük. Tur operatörleri bu düşüşün nedeni olarak ortalama en az yüzde 10 pahalanmaya bağlıyor. En çok talep gören yerlerde ise pahalanma oranı yüzde 30-40 oldu.

Ülkedeki tatil fiyatlarının yükselmesinin nedeni olarak da enflasyon ve Avrupalı turistlerden gelen talep artışı görülüyor. Hükümetin tur şirketlerine devlet desteği yapmaması da bir diğer etken. 2017 yılında devlet tarafından charter uçuşu gerçekleştiren şirketlere uçuş başına 6 bin dolar ödenek sağlamıştı, ancak bu yıl dolardaki yükselme nedeniyle böyle bir uygulama bulunmuyor.