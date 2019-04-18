Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezüella ve Küba'ya yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Venezüella ve Küba'ya yönelik yaptırımlarını hukuka aykırı bulduklarını ve Caracas ile Havana yönetimine destek amacıyla her şeyi yapacaklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Ryabkov, "ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik devam eden eylemlerinden endişe duyuyoruz. Tamamen hukuka aykırı ve gayri meşru etki yaratmaya yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. ABD, bu ülkelerdeki siyasi çizgiyi kendi çıkarına olacak şekilde değiştirmek istediğini açıkça ifade ediyor" dedi.

Tüm bunların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu sürece karşı koyacaklarını kaydeden Ryabkov, "Küba ve Venezüella, bölgedeki müttefiklerimiz ve stratejik ortaklarımız. Rusya'nın desteğini hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN YAPTIRIM POLİTİKASI TEHDİT OLUŞTURUYOR'

ABD'nin yeni yaptırım adımına yönelik bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.

Moskova'nın Washington'u Veneüzella'ya yönelik güç kullanma planlarından vazgeçmeye kararlılıkla çağırdığını belirten Zaharova, "Sosyo-ekonomik ve insani durumunun kötü olmasına rağmen Venezüella, uluslararası istikrar ve güvenlik için tehdit oluşturmuyor. Bu durum, meşru hükümete yönelik ültimatomlar ve egemen devletlere yönelik güç kullanma vaatleri için gerekçe oluşturamaz" diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin yaptırım politikasının bölgede ve genel olarak uluslararası arenada barış ve istikrar açısından tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

ABD Hazine Bakanlığı; Venezüella, Küba ve Nikaragua’ya karşı yeni yaptırım kararının alındığını belirtmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, söz konusu üç ülkeyi 'sosyalizm yardakçıları' olarak nitelendirmişti.