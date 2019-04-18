Ünver Sel: Türkiye'nin Kırım konusunda daha ileri adımlar atacağını düşünüyorum

Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Sputnik'e konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel "Türkiye-Rusya ilişkileri, iki lider sayesinde çok ileri seviyelere ulaştı. Şimdiye dek Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu tanımayan Türkiye'nin bundan sonra daha ileri adımlar atacağını düşünüyorum" dedi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu, 17 Nisan'da başladı. Dört gün sürecek olan bu uluslararası forumla ilgili Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel, Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Sel "2015 yılından beri düzenlenmekte olan Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'na 4. kez katılıyorum. Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu, Kırım'ın uluslararası tanıtımı, Kırım'a uygulanan ambargolara karşı görüşlerin açıklanabileceği ve Kırım'a yönelik yatırımların değerlendirilebileceği önemli bir forumdur. 2015 yılından günümüze forumun başarısı artarak uluslararası anlamda daha fazla önem taşır bir hale gelmiştir. Biz de Türkiye'deki iş adamları,siyasetçiler ve gazetecilerin bu foruma katılması için çaba göstermekteyiz" diye konuştu.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin olumlu gidişatına işaret eden Sel "Türkiye-Rusya ilişkileri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmeleri sayesinde çok ileri seviyelere ulaşmış durumda. Bu durumu da, şimdiye dek Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu tanımayan Türkiye'nin ilerleyen dönemde daha ileri adımlar atacağının göstergesi olarak görüyorum" dedi.

Sel "Kırım'ın dünya açısından önemli bir toprak Günümüzde dünya yeni bir politikaya doğru evrilmekte, Atlantik polikasından Avrasya politikasına doğru bir eğilim göstermekte ve bu politikada Kırım merkezi bir konumda bulunmakta" diye ekledi.