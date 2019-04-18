Ünver Sel: Türkiye'nin Kırım konusunda daha ileri adımlar atacağını düşünüyorum

Sel "2015 yılından beri düzenlenmekte olan Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'na 4. kez katılıyorum. Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu, Kırım'ın uluslararası tanıtımı, Kırım'a uygulanan ambargolara karşı görüşlerin açıklanabileceği ve Kırım'a yönelik yatırımların değerlendirilebileceği önemli bir forumdur. 2015 yılından günümüze forumun başarısı artarak uluslararası anlamda daha fazla önem taşır bir hale gelmiştir. Biz de Türkiye'deki iş adamları,siyasetçiler ve gazetecilerin bu foruma katılması için çaba göstermekteyiz" diye konuştu.
Türkiye-Rusya ilişkilerinin olumlu gidişatına işaret eden Sel "Türkiye-Rusya ilişkileri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmeleri sayesinde çok ileri seviyelere ulaşmış durumda. Bu durumu da, şimdiye dek Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu tanımayan Türkiye'nin ilerleyen dönemde daha ileri adımlar atacağının göstergesi olarak görüyorum" dedi.
Sel "Kırım'ın dünya açısından önemli bir toprak Günümüzde dünya yeni bir politikaya doğru evrilmekte, Atlantik polikasından Avrasya politikasına doğru bir eğilim göstermekte ve bu politikada Kırım merkezi bir konumda bulunmakta" diye ekledi.
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