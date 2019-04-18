Zaharova'dan ABD'ye Latin Amerika uyarısı: Sonuçları ağır olur  

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zaharova, "Washington'un çıkarlarına uymayan Latin Amerika ülkelerini tehdit etmeyi sürdürmesini endişeyle izliyoruz. ABD yönetminin Küba, Venezüella ve bir dizi Latin Amerika ülkesine yönelik söylemleri, giderek daha savaşçı bir nitelik kazanıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Rusya'ya Venezüella'dan çıkma çağrısı yapmasını da değerlendiren Zaharova, "Eğer uluslararası hukuku ve ülkenin iç hukukunu esas alan yasal ve kabul görmüş bir işbirliği söz konusuysa, hiç kimse bir başkasına ülkeden çıkma çağrısı yapamaz. Hiç kimse, kimseye ne yapacağını söyleyemez. Bunun için uluslararası hukuk ve uluslararası hukuk normlarına dayanan genel kabul görüş kurallar ve standartlar var" dedi.
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