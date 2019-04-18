Zaharova'dan ABD'ye Latin Amerika uyarısı: Sonuçları ağır olur  

ABD'nin Küba, Venezüella ve bir dizi Latin Amerika ülkesine yönelik son adımlarından ve açıklamalarından endişe duyduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu eylemlerin sonuçlarının ağır olacağı uyarısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zaharova, "Washington'un çıkarlarına uymayan Latin Amerika ülkelerini tehdit etmeyi sürdürmesini endişeyle izliyoruz. ABD yönetminin Küba, Venezüella ve bir dizi Latin Amerika ülkesine yönelik söylemleri, giderek daha savaşçı bir nitelik kazanıyor" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Michael Voskresenskiy Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezüella ve Küba'ya yardım edecek

ABD'nin Rusya'ya Venezüella'dan çıkma çağrısı yapmasını da değerlendiren Zaharova, "Eğer uluslararası hukuku ve ülkenin iç hukukunu esas alan yasal ve kabul görmüş bir işbirliği söz konusuysa, hiç kimse bir başkasına ülkeden çıkma çağrısı yapamaz. Hiç kimse, kimseye ne yapacağını söyleyemez. Bunun için uluslararası hukuk ve uluslararası hukuk normlarına dayanan genel kabul görüş kurallar ve standartlar var" dedi.