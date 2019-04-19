Medvedev: Ukrayna’ya petrol ve petrol ürünleri ihracatı yasaklanacak

© REUTERS / Greg Baker Ukrayna, Rusya'ya direkt uçuşları yasakladı

Rus basınında yer alan habere göre Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin bugünkü oturumunda Ukrayna'ya petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına yasak getirileceğini belirtti.

Medvedev, "Ukrayna Bakanlar Kabinesi birkaç gün önce ülkemize yönelik dostça olmayan bir adım daha atarak, Ukrayna'ya ithal edilmesi yasak olan Rus menşeili ürünlerin listesini genişletti. Bu şartlarda çıkarlarımızı korumak ve karşı önlem almak zorundayız" diye konuştu.

KÖMÜR, PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA YASAK

İmzaladığı bir kararname ile ‘Ukrayna'ya Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin ihracatına yasak konulduğunu' söyleyen Medvedev, kömürün de Ukrayna'ya sadece ayrı izin alınarak ihraç edilebilecek olan ürünlerin listesine eklendiğini kaydetti.

Medvedev, "1 Haziran 2019'dan itibaren Ukrayna'ya sadece ayrı izinlere istinaden ihraç edilebilecek olan ürünlerin listesi belirlenmekte. Bu kategoriye kömür dahil olmak üzere ısı-enerji sektörünün ürünleri ile petrol ve petrol ürünleri dahil edildi" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN GİYSİ, AYAKKABI, KAĞIT VE BORU RUSYA'YA İTHAL EDİLMEYECEK

Rusya hükümeti ayrıca Ukrayna'dan kağıt ve karton çeşitleri, giysi ve ayakkabı, boru gibi ürünlerin ithal edilmesine de yasak getirdi.

Başbakan Medvedev daha önce Moskova'nın Ukrayna'dan Rusya'ya getirilen otomotiv, hafif sanayi, madeni ürünler gibi kalemlerin de yasaklı ürünlerin listesine alındığını açıklamıştı.