Yalta’da Kırım, Abhazya, Türkiye ve Suriye arasındaki ulaşım olasılıkları konuşuldu

Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove ile Ekonomi Bakanı Adgur Ardzinba, katıldıkları Yalta Forumu’nda Kırım lideri Sergey Aksyonov ile Abhazya, Türkiye, Suriye ve Kırım arasında yük ve yolcu taşımacılığı olasılıklarını görüştü.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, Abhazya’dan Kırım’a inert maddelerin arzını 1 milyon tona çıkarma ve ayrıca Abhazya, Türkiye, Suriye ve Kırım arasında yük ve yolcu taşımacılığı olasılıkları değerlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove, taraflar arasındaki tüm planlar ve anlaşmaların hayata geçirilmesi umudunu dile getirerek, Abhazya ve Kırım arasında ortak hükümetler arası komisyonun faaliyet gösterdiğini hatırlattı.